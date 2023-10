Aanhouding in onderzoek schietincident automatisch vuurwapen Kraaiennest

De aangehouden verdachte betreft een 42-jarige man uit Amsterdam. De recherche denkt dat hij betrokken is geweest bij het schietincident. Rond 23.30 uur die 28ste augustus klonken er harde knallen op Kraaiennest. Toen de meldkamer hier een melding van kreeg, gingen politiemensen met spoed richting het incident. Ter plaatse troffen zij hulzen aan, maar geen gewonden en/of schade. De verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer vastzitten.

Informatie blijft welkom

Wie of wat er beschoten is op Kraaiennest, blijft onderwerp van onderzoek voor de recherche. Ook na de aanhouding gaat dat onderzoek verder. Heeft u informatie die de recherche mogelijk verder kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen.