Aanhouding verdachte Ajax - Olympique Marseille

Voor aanvang van de wedstrijd Ajax – Olympique Marseille komt het tot ongeregeldheden. De politie verdenkt de man van het slaan en schoppen van een agent. Na de mishandeling van de politieman weet de verdachte te ontkomen. De recherche heeft de afgelopen dagen intensief onderzoek gedaan, waarna deze verdachte kon worden aangehouden

Meer aanhoudingen sluit de recherche in het onderzoek naar Ajax - Olympique Marseille niet uit. Ook gaat het onderzoek naar de ongeregeldheden na afloop van de gestaakte wedstrijd Ajax - Feyenoord van 24 september 2023 onverminderd door.

De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en zet alles op alles om de verantwoordelijken op te sporen.

Ben jij getuige geweest van deze ongeregeldheden? Heb jij cruciale informatie voor ons? Deel het dan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0900-7000.