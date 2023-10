Verdachten van witwassen en oplichting aangehouden

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de nu aangehouden verdachten. Twee verdachten komen uit Den Haag en zijn 47 jaar. De andere verdachte is 73 jaar en komt uit Ermelo. De mannen worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.



Katvangers

Door middel van diverse bedrijven op naam van katvangers werd voor miljoenen euro’s contant geld opgenomen en witgewassen. Een katvanger is iemand die, tegen betaling, in naam, eigenaar of houders, is van een voertuig, bedrijf, bankrekening, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van politie of justitie te houden. Veel oplichters maken gebruik van dergelijke katvangers om geld die zij uit criminele activiteiten hebben verkregen wit te wassen.



Auto’s en motoren afgepakt

Na de aanhouding heeft de recherche onder leiding van een rechter-commissaris doorzoekingen verricht in een woning van één van de verdachten en in een bedrijfspand. Bij de doorzoekingen werd een hoeveelheid geld, administratie en gegevensdragers voor verder onderzoek in beslaggenomen. Daarnaast zijn er drie auto’s en twee motoren afgepakt.



De verdachten zitten nog vast.