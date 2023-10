Getuigen gezocht na ongeval A15

Papendrecht - De politie is op zoek naar getuigen van het verkeersongeval op de A15 van woensdagochtend rond 7:10 uur. Daarbij raakte een 35-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht ernstig gewond. Het was erg druk rond dat tijdstip op de weg. Daarom hoopt de politie op getuigen die meer kunnen vertellen over de aanrijding. Of mogelijk zijn er mensen die zelfs dashcambeelden hebben van het incident. Neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.