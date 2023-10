Vuurwapen gevonden, Rotterdammer aangehouden

De politie had informatie dat hij een vuurwapen zou hebben en die informatie bleek te kloppen. In zijn woonruimte aan de Jan Kruijffstraat werd daadwerkelijk een handvuurwapen aangetroffen en in beslaggenomen. De eigenaar kon mee naar het bureau.

Vuurwapen tipgeld

Vuurwapenbezit leidt tot gebruik van vuurwapens waarbij slachtoffers kunnen vallen. Om (vuurwapen)geweld in Rotterdam terug te dringen is één van de maatregelen een beloning voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen.

Bel TCI

Heb jij een tip over een vuurwapen? Bel dan met Team Criminele Inlichtingen (TCI): 0647956232. Deze afdeling gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van de melder. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.