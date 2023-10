Politie onderzoekt beroving autokoper en zoekt getuigen

Bij het Operationeel Centrum (OC) van de politie kwamen woensdagavond 4 oktober rond 18.30 meerdere meldingen binnen. Verontruste melders belden de politie, omdat ze zagen dat er iets aan de hand was op de Bachlaan. Daar bleek een 32-jarige Poolse man het slachtoffer te zijn geworden van een beroving. Het slachtoffer vertelde dat hij via social media een verkoopadvertentie van een auto had gezien. Hij had contact gehad met de ‘verkoper’ en een afspraak gemaakt om de auto te bekijken. Toen hij woensdagavond op de afgesproken plek aan de Bachlaan kwam, werd hij plotseling aangevallen door een aantal jonge mannen. Hij zou zijn aangevallen met een mes en zijn geslagen met een slagvoorwerp. Eén van de berovers wist de tas van de man te pakken te krijgen. De aanvallers gingen er daarna rennend vandoor in de richting van de Schubertstraat. Het ging om donker geklede mannen met petjes op.

Helpt u mee?

De politie heeft een onderzoek ingesteld en houdt een buurtonderzoek. Ook onderzoekt de politie of er camerabeelden beschikbaar zijn van het incident. Beschikt u over beelden van het incident of van de wegrennende mannen? Was u getuige van de beroving? Zag u rond 18.40 uur een aantal jonge mannen hard wegrennen? Heeft u iets anders verdachts gezien? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844 en vermeld dat u belt over zaak 2023-254363.