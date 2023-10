Politie zoekt getuigen overval winkel / woonhuis

Een 19-jarige inwoner van Middelburg zou zaterdagavond 30 september rond 20.00 uur in zijn woning zijn overvallen door een hem onbekende man. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. De overvaller bedreigde de 19-jarige man en eiste geld. Het slachtoffer moest mee naar de winkel die onder de woning ligt. Daar zou de overvaller geld en een computer hebben buitgemaakt. Hij ging er na de overval te voet vandoor, mogelijk in de richting van de Lange Delft. Het zou gaan om een opvallend lange man, die donkerkleurige kleding droeg.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak. Politieagenten hebben een buurtonderzoek gehouden. Ook kijken ze of er camerabeelden zijn waarop de verdachte te zien is. Heeft u zaterdagavond 30 september iets verdachts gezien in of in de omgeving van de Reigerstraat? Liep u zaterdagavond rond 20.00-20.30 uur langs de winkels in de Reigerstraat en is u toen iets opgevallen? Heeft u mensen zien staan in een gesloten winkel? Of heeft u andere informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844 en vermeld dat u belt over zaak 2023-253223.