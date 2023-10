Politie houdt vier verdachten aan na steekincident in Den Bosch

Een getuige belde gistermiddag rond 16:00 112 voor een steekincident in een winkelpand aan de churchilllaan in Den Bosch. Hulpdiensten ontfermden zich over de slachtoffers, waarvan twee personen met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.



De recherche startte direct een onderzoek en hield de eerste verdachte al snel aan. De drie andere verdachten werden later aangehouden in een woning in Den Bosch. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 uit Den Bosch, een 17-jarige jongen uit dezelfde woonplaats en een 16-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten vast op het politiebureau waar ze worden verhoord. Het lijkt erop dat er een ruzie aan vooraf is gegaan, maar veel is nog onduidelijk. Onderzoek moet uitwijzen wat de aanleiding en achtergrond is van het incident.



Getuigen

De recherche komt graag in contact met getuigen. Ben je getuige geweest, maar heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000