Vaten en grondstoffen voor productielocatie in garagebox aangetroffen

Forensische Opsporing was aanwezig om de spullen te bemonsteren. Daarna zal alles opgeruimd en afgevoerd worden. Dat zal in de loop van de avond nog gaan plaatsvinden.

De spullen werden tijdens een integrale controle, die de politie met de gemeente Sittard-Geleen uitvoerde, ontdekt.

Controles

De gemeente Sittard-Geleen heeft afgelopen maanden garageboxen op meerdere locaties in de wijken Geleen-Zuid en Geleen-Centrum gecontroleerd. Gelukkig wordt het grootste gedeelte van de garageboxen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast concludeert de gemeente dat de verhuurders de administratie goed op orde hebben. Bij enkele controles werden wel strafrechtelijke zaken aangetroffen, zoals vandaag bij een controle ook het geval was. Het project ‘controle garageboxen’ is een concrete actie waarbij álle garageverzamelgebouwen in de gemeente gecontroleerd worden.

Onderzoek

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. In het opgestarte onderzoek wordt o.a. gesproken met mogelijke getuigen of mensen die mogelijk over meer informatie beschikken. Woon je in de buurt van de Astronautstraat en heb je de laatste tijd zaken gezien die je aandacht trokken? Bijvoorbeeld bezoeken op afwijkende tijdstippen, voertuigen of personen die opvielen? Leg dan contact via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000. Ook beelden waar mogelijk iets op is vastgelegd dat het onderzoek kan helpen, kunnen geüpload worden via www.politie.nl/upload.

Vermoed je in jouw eigen omgeving een drugslab? Bel de politie dan op 112 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Houd afstand van de locatie en noteer, indien dat veilig kan, bijzonderheden zoals: nummerborden, auto’s, signalementen en opvallende activiteiten.

Waaraan herken je een drugslab?