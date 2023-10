Statement over wedstrijd AZ-Legia Warschau

In de voorbereiding op deze wedstrijd zijn er door de Nederlandse politie, die van Warschau en met Legia afspraken gemaakt, over de wijze waarop de supporters van Legia de wedstrijd konden bezoeken. In verband met de festiviteiten in de Alkmaarse binnenstad rond 450 jaar Alkmaars Ontzet was het niet mogelijk om bezoekende voetbalsupporters in de stad te ontvangen. Vooraf is afgesproken dat bezoekers uit Warschau een in Polen uitgereikt voucher bij het stadion van ADO Den Haag konden inwisselen voor de wedstrijd. Deze afspraken zijn ook door alle partijen op papier bevestigd. Tijdens het veiligheidsoverleg met UEFA aan de vooravond van de wedstrijddag werd duidelijk dat Legia Warschau deze afspraken niet nakwam. Slechts een beperkt aantal aanhangers maakte gebruik van deze regeling, de overige bezoekers kwamen op eigen gelegenheid naar het stadion in Alkmaar. Hierop is door de burgemeester in de loop van de middag de omgeving van station Alkmaar en het stadion als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Ook vanwege het aantreffen van vuurwerk en de informatie dat er zwaar vuurwerk in het bezit zou zijn van Legia-aanhangers. Dat betekent dat er in dit gebied dan preventief gefouilleerd kan worden.

Bestorming bezoekersvak

In de aanloop naar de wedstrijd was het onrustig bij de ingang van het uitvak. Aanhangers van Legia Warschau bestormden de toegangspoort. De mobiele eenheid kon dit helaas niet voorkomen, vanwege het heftige geweld dat tegen stewards en politie werd gebruikt. Bij die actie is één ME'er bewusteloos geraakt, twee andere raakten lichtgewond en konden hun werk hervatten. De collega die bewusteloos raakte kon na behandeling niet meer verder werken. Ter bescherming van de eigen veiligheid en die van de stewards is traangas gebruikt. Bij de bestorming maakten Legia-aanhangers een aantal wapenstokken en pepperspray afhandig van ME'ers. In de driehoek in samenspraak met AZ Alkmaar en de UEFA zijn door de ontstane situatie meerdere scenario’s besproken. De driehoek had het liefst het bezoekersvak willen ontruimen, maar door de mate van geweld van Legia Warschau supporters was verdere opschaling binnen de politie noodzakelijk om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Dit was niet mogelijk. Gedurende de wedstrijd heeft de driehoek constant gemonitord of de veiligheid voor bezoekers, stewards, politie en spelers niet in gevaar kwam. Politie, OM, gemeente en AZ nemen dit ernstige incident hoog op. De recherche doet onderzoek om te achterhalen wie verantwoordelijk waren voor het vele geweld dat is gebruikt tegen politiemensen en stewards. Mensen met informatie en/of beelden van de incidenten worden nadrukkelijk gevraagd contact op te nemen met de politie.

Burgemeester Anja Schouten: “Supporters die excessief en onacceptabel geweld gebruiken tegen politie en stewards zijn niet welkom in onze stad. Met betrokken partijen onderzoeken we of en hoe we bij Europese wedstrijden bezoekers met een dergelijk risicoprofiel kunnen weren”.

Politiechef eenheid Noord-Holland Hamit Karakus: ‘De politie is er juist voor een soepel verloop van een wedstrijd waar veel mensen van genieten. Dan is het vreselijk dat er collega’s gewond raken. Ook langs deze weg wil ik de gewonde collega’s een hart onder de riem steken. Natuurlijk onderzoeken we wie verantwoordelijk zijn voor deze ernstige ongeregeldheden. Dit neem ik zeer hoog op, omdat gebleken is dat Legia Warschau een onbetrouwbare partner is gebleken en hun afspraken niet zijn nagekomen. Het zou de Poolse autoriteiten sieren als zij de collega’s beterschap wensen en helpen met het opsporen van verdachten, in plaats van ons optreden te bekritiseren. Dit grove geweld tegen politiemensen is onacceptabel en veroordeel ik ten zeerste’.

Na afloop

Na de wedstrijd hebben in het hoofdgebouw van het AZ-stadion twee spelers van Legia Warschau personeel van AZ dusdanig verwond dat medische zorg nodig was. De spelers zijn aangehouden en worden verdacht van mishandeling. Het hoofdgebouw is afgesloten en de spelersbus van Legia kon het parkeerterrein niet verlaten, omdat de uitstroom van de Legia-aanhang in volle gang was. Daarom werden de spelers in het stadion gehouden. Ook voor hun eigen veiligheid. Een aantal spelers en officials was het hier kennelijk niet mee eens en hebben geweld gebruikt. Er circuleren beelden op social media dat de ME om de spelersbus heen staat. Zij stonden daar ter bescherming en om de twee verdachte spelers uit de bus te krijgen. Inmiddels waren zij namelijk al in de bus gestapt. Hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer: ‘’Het besluit van het Openbaar Ministerie om de spelers aan te houden is niet lichtzinnig genomen, en is vooraf besproken met de politie. Dit zijn verdachten van ernstige strafbare feiten, die het OM – zoals in elke zaak – zorgvuldig zal beoordelen.’’

In de Poolse media wordt het beeld geschetst dat spelers het slachtoffer waren van optreden van de ME, maar dit is geenszins het geval. Het waren de spelers die geweld gebruikten. Een aanhouding is een zwaar middel, dit doet de politie niet zonder reden. Zeker niet bij spelers na een internationale wedstrijd.

Alle gebeurtenissen van gisteravond zullen worden geëvalueerd door alle betrokken partijen.