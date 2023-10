Aanhoudingen na reeks gewelddadige berovingen

Utrecht - In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 oktober vonden er in Utrecht voor zover bekend vier gewelddadige berovingen plaats waarbij op meerdere locaties onder bedreiging van een wapen ogenschijnlijk willekeurige mensen werden beroofd van hun persoonlijk eigendommen. Agenten konden in de loop van de nacht zes verdachten aanhouden in de leeftijd van 15-19 jaar en afkomstig uit Utrecht