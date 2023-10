DNA-match leidt naar mogelijke verdachte van explosie Postwagendrift in Nieuwegein

Dader in beeld

De afgelopen weken is de recherche druk bezig geweest om antwoord te kunnen geven op wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de explosies aan de Postwagendrift in Nieuwegein. Terwijl de dader op 4 augustus het explosief plaatste, droeg hij aan een van zijn handen geen handschoen. Door het team Forensische Opsporing van de politie is een DNA-spoor aangetroffen. Analyse van dit spoor leidt naar een mogelijke dader. Dankzij deze informatie komt de recherche steeds meer in de buurt van een mogelijke verdachte.

Blijf tippen van uw informatie

Dankzij anonieme tips wist de recherche ook verder te komen in het onderzoek. Meedenken blijft belangrijk om de dader te kunnen opsporen. Daarom vraagt de recherche nogmaals contact met ons op te nemen als je meer weet. Dat kan via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook door te klikken op deze link of te bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.