Identiteit van overledene in woning Teugelhof in Utrecht bekend

Rond 16:30 uur komt een melding binnen dat een bewoner van de Teugelhof al enige dagen niet meer gezien is en dat er ook geen contact meer is geweest. Als agenten de woning binnengaan, treffen zij een overleden man aan. Al snel wordt het Forensisch Opsporingsteam en de recherche ingeschakeld om de omstandigheden te gaan onderzoeken.

Onderzoek naar toedracht

Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet hiernaar uitgebreid onderzoek. Op dit moment gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Bekenden van de 58-jarige man gezocht

De recherche wil graag in contact komen met mensen uit de omgeving van het slachtoffer. Wij willen graag alle bekenden spreken die mogelijk meer over het leven van het slachtoffer kunnen vertellen. Voor de recherche is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van het slachtoffer en de dagen voor zijn dood in kaart te brengen. Weet u meer over het slachtoffer of heeft u hem onlangs nog gezien? Laat het de recherche weten.

Uw informatie maakt het verschil

Heeft u informatie wat kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met op. Dit kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook. Klik hier of bel 0800–7000.