Man aangehouden voor mogelijk opzettelijke aanrijding

*Foto ter illustratie

Die woensdag kreeg de politie rond 08:00 uur de melding van een ernstig ongeval op de Industrieweg in Soest. Ter plaatse bleek een 73-jarige voetgangster bij een ongeval zwaargewond was geraakt. De veroorzaker van het ongeval verliet daarbij de plaats van he ongeval zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld. De 51-jarige verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldde zichzelf na het incident op het bureau. Op dit moment zit hij nog vast.

Uit onderzoek zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat de verdachte het slachtoffer vermoedelijk opzettelijk heeft aangereden. Het vermoedelijk willekeurige slachtoffer liet hij zwaargewond achter zonder zich over haar te bekommeren of hulpdiensten over het ongeval te informeren.