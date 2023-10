Rijbewijscontrole eindigt met langdurige celstraf

#foto betreft een stockfoto

Agenten zagen die zaterdag de man rond middernacht nabij Zeist in een auto over de A28 rijden. Toen zij voor een routinecontrole de bestuurder staande hielden, bleek dat de man zich legitimeerde met een vervalst Pools rijbewijs. Agenten stelden daarop een nader onderzoek naar de identiteit van de man en toen bleek al snel dat de man werd gezocht door de autoriteiten in Italië vanwege een onherroepelijk gevangenisstraf van 20 jaar vanwege een veroordeling op het plegen van een levensdelict in Italië. De man werd daarop ingesloten en wordt op enig moment overgeleverd aan de autoriteiten in Italië.