Drugsvondst in berging op de Boelelaan

Aanhoudingen

In verband met deze vondst zijn twee Amsterdammers van 29 jaar aangehouden, waaronder de bewoner van de flatwoning. De twee verdachten zijn twee dagen later - op vrijdag 29 september 2023 - voorgeleid voor de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Melden helpt!

Voor informatie, tips of beeldmateriaal ten aanzien van deze drugsvondst op de Boelelaan kunt u terecht bij het onderstaande tipformulier. De handel, het gebruik en de aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde en kunnen leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs of hier opgeslagen wordt. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig! Melden kan via een tipformulier op politie.nl of telefonisch via 112 (bij spoed) of 0900-8844. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000.