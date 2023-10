Explosief aangetroffen na achtervolging

Omstreeks 00.20 uur komt een melding binnen bij de meldkamer van een gestolen voertuig. Surveillerende agenten traceren kort hierna het voertuig op de Elsrijkdreef. Ze zetten de achtervolging in omdat het voertuig er met hoge snelheid vandoor gaat richting Ganzehoef. Bij de parkeergarage van de flat Gouden Leeuw komt het voertuig tot stilstand waarbij twee verdachten de auto verlaten en op de vlucht slaan.

Beide verdachten weten te ontkomen. De agenten treffen in het gestolen voertuig vermoedelijk een geïmproviseerd explosief aan en waarschuwen de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV). Deze expert laat vervolgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse komen om het mogelijke explosief te onderzoeken. Na onderzoek maakt de EOD het geïmproviseerd explosief onklaar. Naast het gestolen voertuig treffen de agenten een scooter aan die van diefstal afkomstig is. De scooter, die mogelijk klaar stond als vluchtvoertuig, wordt hierbij inbeslaggenomen.

De recherche en Forensische Opsporing zijn ter plaatse een uitgebreid onderzoek gestart naar de twee verdachten.

Signalementen verdachten:

Verdachte 1:

- man

- ongeveer 19 a 21 jaar.

- donker getint

- 170 tot 175 centimeter groot

- gezet postuur

- Grijze trainingsbroek

- Zwarte jas of trui

Verdachte 2:

- man

- ongeveer 19 - 25 jaar.

- donker getint

- 180 - 185 centimeter groot

- Normaal postuur

- Donkere kleding

Wie weet wie de verdachten zijn? Wie heeft de verdachten op hun vlucht gezien?

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.