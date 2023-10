Advocatenkantoor beschadigd door explosie

De explosie vond rond 03.30 uur plaats en zorgde voor brand aan de voorzijde van het advocatenkantoor. Hierbij zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Toen agenten arriveerden op de locatie troffen zij geen verdachte meer aan.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de explosie. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.