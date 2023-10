Getuigen gezocht van explosie bij woning

De explosie zorgde voor brand aan de voordeur van de woning. Hierdoor is grote schade ontstaan aan de voorgevel van de woning. Door de brand kwam er veel rook vrij. Toen agenten arriveerden op de locatie troffen zij geen verdachte meer aan. De woning is afgezet en er is een plaats delict gemaakt. De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen.

In de nacht van 29 september is er in de omgeving van de Prins Clausstraat in Wateringen ook een autobrand geweest. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.

Uw informatie helpt

Heeft u iets gezien of gehoord van de explosie? Of heeft u camerabeelden bij uw woning/auto waarop iets te zien is? Deel deze informatie met de politie door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.