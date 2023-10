Schietincident Mathenesserstraat in onderzoek

Stockfoto Politie

Agenten die in de omgeving met een andere controle bezig waren hoorden iets na twaalf uur al een vreemd geluid uit de buurt van een voertuig komen. Op het moment dat zij richting dat voertuig liepen stapte de bestuurder daarvan uit. Hij verklaarde dat hij samen met twee anderen in de auto had gezeten en dat zij kort daarvoor iets verderop in de buurt beschoten waren. Bij de meldkamer werd direct melding gemaakt van een schietincident en meerdere collega's kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

Schutters

De vermoedelijke schutters waren er op dat moment al vandoor gereden. Vermoedelijk reden zij in een witte auto, de politie heeft dit voertuig nog niet aangetroffen. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die de witte auto hebben zien wegrijden, mensen die meer weten over het schietincident en de eventuele achtergrond daarvan. Als je in het bezit van camerabeelden dan is dat ook waardevolle informatie voor de recherche. Anoniem informatie delen kan ook.