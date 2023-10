Integrale controle bij Hoogerheide

De Belastingdienst nam 1 auto in beslag en inde in totaal bijna 48.000 euro aan achterstallige betalingen. Er werden door de politie onder andere bekeuringen uitgeschreven voor rijden zonder verzekering, het niet dragen van een gordel, bellen tijdens het rijden, rijden zonder rijbewijs en rijden door rood licht. Verder werd er door de politie een scooter in beslag genomen voor technisch onderzoek

Onder invloed

Een 39-jarige Roosendaler die werd gecontroleerd bleek onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bovendien was de man niet in bezit van een geldig rijbewijs en bleek hij voor de vierde keer betrapt te zijn achter het stuur. Zijn auto is in beslag genomen en bij de man is bloed afgenomen.