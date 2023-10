Twee inbrekers op heterdaad aangehouden door melding van oplettende buurvrouw

Kort na 11.00 uur ziet een buurvrouw dat twee mannen bij een woning aan de Jachtsloot in Hank door een raam aan de achterzijde van die woning binnen klimmen. Omdat ze weet dat de bewoners van dat huis op vakantie zijn bedenkt ze zich geen moment en belt ze de politie. Ondertussen houdt ze de woning in de gaten. Agenten, die snel ter plaatse zijn, zetten aan de voor- en achterkant de woning ‘dicht’ zodat de eventuele inbrekers niet meer weg kunnen. Als een van hen dan de tuin in gaat ziet hij dat het raam inderdaad geforceerd is. Bovendien ziet hij twee mannen in de woonkamer staan. Die worden aangehouden. Bij de fouillering worden onder meer sieraden en inbrekerswerktuig aangetroffen. Er wordt onderzocht of zij nog meer inbraken op hun kerfstok hebben.