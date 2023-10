Zoon des huizes (14) schrikt van inbrekers

Donderdag aan het eind van de middag is de jongeman (14) alleen thuis in de woning aan de Langestraat in Tilburg. Hij zit op zijn zolderkamer als hij plots de deur open van zijn kamer ziet gaan. Als hij opkijkt staat hij oog in oog komt met een vreemde man. Die schikt en gaat er vandoor. De jongen belt zijn ouders die snel naar huis gaan en onderweg 112 bellen. Eenmaal thuis ontdekken zij dat er is ingebroken en dar daarbij verschillende spullen zijn gestolen. Agenten die de aangifte van de inbraak opnemen controleren camerabeelden uit de buurt. Daarop zijn de inbrekers en hun vluchtauto goed te zien en het kenteken van die auto wordt direct in het ANPR-systeem gezet. Niet lang daarna wordt de vluchtauto gespot bij Meerkerk en op de A2 bij Nieuwegein. Daar krijgen agenten zicht op de auto, maar als ze hem aan de kant willen zetten gaat de bestuurder er vandoor. Het lukt de agenten uiteindelijk om de auto in het centrum van Utrecht aan de kant te krijgen. De twee inzittenden (37 en 32) gaan er te voet vandoor, maar worden al snel gevonden en aangehouden. In de auto treffen agenten de buit van meerdere inbraken aan. Daarbij zitten ook politie-uniform stukken die waarschijnlijk van een inbraak in een woning van een agent in Breda afkomstig zijn. Het tweetal is aangehouden en ingesloten.