Maandag in Bureau Brabant; een schietincident en woninginbraak

Cuijk – woninginbraak

In de nacht van 13 op 14 juli was er een inbraak met afschuwelijke timing bij een woning aan de Robijnlaan in Cuijk. Een 70-jarige bewoonster was kort ervoor weduwe geworden toen drie onbekende mannen haar woning binnendrongen. Dat gebeurde in de nacht voor de uitvaart van haar echtgenoot. Help ons in deze zaak!

Oss – schietincident

Vrijdag 15 september ontdekt de eigenaar van een schoenenwinkel in Oss kogelgaten in het glas. De eigenaar belde gelijk de politie en er zijn camerabeelden veiliggesteld. We hebben de schutter op beeld. De belangrijkste vraag van dit moment is: wie is de dader? Kijk maandag naar Omroep Brabant om 17.00 uur en help mee.