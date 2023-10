Man aangehouden voor meerdere vernielingen

Enkele uren eerder kreeg de politie een eerste melding van een bedrijfsinbraak aan de Groote Vlietlaan in Rosmalen. Daarbij zou een man binnen zijn gedrongen, vuurwerk hebben afgestoken en er vervolgens weer vandoor zijn gegaan. Daarna stapelden de meldingen zich snel op. Iedere keer leek het om dezelfde dader te gaan die zich op de fiets verplaatste.

Ondanks dat de politie snel opschaalde en op diverse plekken surveilleerde en uitkeek naar de verdachte wist deze een hele tijd uit beeld te blijven. Tijdens zijn tocht van Rosmalen naar ’s-Hertogenbosch beschadigde hij vele tientallen auto’s, richtte vernielingen aan bij tankstations en richtte schade aan bij diverse andere (bedrijfs)panden. Uiteindelijk werd de verdachte gesignaleerd op de Tweede Rompert in ’s-Hertogenbosch. De man vertoonde daarbij verward gedrag, maar kon uiteindelijk worden aangehouden.

De man zit vast en krijgt daarbij ook de nodige zorg. Uiteraard doen we verder onderzoek naar de exacte toedracht van de reeks vernielingen.

Aangifte

De totale schade die de man heeft aangericht is nog niet duidelijk. We roepen iedereen die schade heeft opgelopen op om aangifte te doen. Mensen met schade door eenvoudige vernielingen (zoals enkel een kapotter autoruit) vragen we met klem om die aangifte via internet te doen. Dit helpt ons vanwege het grote aantal aangiftes om het onderzoek zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Als u beschikt over mogelijk bruikbare beelden van de vernieling dan horen we dat graag. Bij grotere schade of twijfel kunt u ook bellen met 0900-8844.

Meer informatie over aangifte doen vindt u hier.