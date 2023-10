Zwaar vuurwerk, wapens en softdrugs na aanhouding verdachte

Geleen - Op woensdagmiddag 4 oktober heeft de politie in Geleen een 30-jarige man uit Stein aangehouden. Dat gebeurde nadat de man onderweg was om een vuurwapen te kopen. Na de aanhouding is in twee woningen zoeking gedaan. Daarbij is zwaar vuurwerk, softdrugs en een aantal wapens in beslag genomen.