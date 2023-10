Grote hoeveelheid ketels aangetroffen voor de productie van synthetische drugs

Uit onderzoek was naar voren gekomen dat het pand diende als mogelijke opslagplaats voor hardware en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. In de loods stonden onder andere ketels, vrieskisten en chemicaliën die daarvoor bestemd zijn. Op het moment van de inval was niemand aanwezig in het pand.

Inbeslaggenomen en vernietigd

Tijdens de actie werkten het basisteam Hoekse Waard van de regio Zuid Holland Zuid, de afdeling Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) en de afdeling Forensische Ondersteuning (FO) van de Landelijke Eenheid samen. De ketels, de vrieskisten en de overige aangetroffen voorwerpen zijn inbeslaggenomen en afgevoerd en worden vernietigd.



De politie gaat verder met het onderzoek.