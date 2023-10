Zoekactie (fictief) vermist persoon op Urk

Bianca Lootsma, netwerkcoördinator burgeropsporing van het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen van de Landelijke eenheid: “De politie werkt samen met verschillende burgerzoekteams. Wij hebben met hen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor kunnen wij informatie over de vermiste persoon en de casus delen met de coördinatoren van deze teams. Elk team heeft een ander expertise. Aangevuld met verschillende teams binnen de politie, die hun expertise ook inzetten voor het zoeken naar vermiste personen, zijn wij nu in staat voor elke soort zoekactie één of meerdere politie- of burgerzoekteams in te zetten.”

Samenwerking en coördinatie

Tijdens deze oefening worden de krachten gebundeld en wordt er met meerdere teams gezocht naar een fictief vermist persoon op Urk. Er wordt geoefend met onder andere personen die op linie lopen. Daarnaast ook met honden, paarden, een helikopter en drones. Samenwerking en coördinatie staan centraal tijdens deze oefening. “Door samen te oefenen leren we beter op elkaar inspelen wat ten goede komt aan een echte inzet”, aldus Lootsma.

De burgerzoekteams die deelnemen zijn: het Veteranen Search Team, Stichting Inzetreddingshond Nederland, Coördinatie Platform Vermissing en Dregteam SOAD.

Er wordt gezorgd dat de bewoners van Urk zo min mogelijk hinder van de oefening ondervinden. Mensen die meedoen met de oefening zijn herkenbaar; zij dragen een uniform, een opvallende jas of hesje.