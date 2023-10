Man (19) zwaargewond na steekincident Museumpark

Direct na de vondst van de man is eerste hulp opgestart en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Tegelijkertijd startte een onderzoek in de omgeving, spraken we met de melder en stelden we sporen veilig.

We hopen dat er meer mensen die nacht in het Museumpark of in de omgeving zijn geweest die iets is opgevallen. Misschien iemand rond het tijdstip van de steekpartij hebben zien weglopen. We zijn op zoek naar een signalement en willen graag weten in welke richting de dader is gevlucht.

Heeft u informatie? Deel het met ons via onderstaande mogelijkheden.