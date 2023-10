9-jarige jongen overleden aangetroffen in Hardinxveld-Giessendam

Nadat de hulpdiensten bij de woning aankwamen, is direct medische hulp verleend. Helaas mocht de hulp aan de jongen niet meer baten. Ook werd er in de woning medische hulp verleend aan een 36-jarige vrouw. Zij is na de behandeling aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van haar zoon. De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het onderzoek is momenteel in volle gang. Wij wensen iedereen die betrokken is, ontzettend veel sterkte.