Man (45) raakt gewond door elektrocutie tijdens feest

Rond 22.30 uur zien omstanders dat de man tijdens het feest kennelijk een lamp uit de stroom wil ontkoppelen. Daarbij krijgt hij een hevige schok en valt hij bewusteloos neer. Als iemand hem te hulp schiet krijgt ook deze tweede persoon nog een schok bij het aanraken van het slachtoffer. Het lukt enkele aanwezigen desondanks om de man te gaan reanimeren. Toegesnelde agenten zien bij aankomst dat er nog vonken uit de elektrische krachtstroomvoorziening komen waardoor er brand begint te ontstaan. Zij laten de stoom ontkoppelen en blussen het beginnende brandje. Daarna nemen politie en ambulancepersoneel de reanimatie over tot het moment dat het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd kan worden. Daar is hij opgenomen. Aan de aanwezigen op het feest is slachtofferhulp aangeboden. De politie doet ter plaatse technisch onderzoek en overlegt met de arbeidsinspectie over het verdere onderzoek naar dit ongeval.