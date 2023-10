Aanhouding na steekincident Bergeijk

Rond 20:00 uur ontvingen wij een melding over een conflict waarbij gestoken zou zijn. Ter plaatse troffen wij twee mannen aan, waarbij één man gewond was geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwondingen. De 29-jarige man werd direct door ons aangehouden als verdachte.

De recherche onderzoekt de toedracht van het incident. De verdachte zit vast en wordt verder verhoord.