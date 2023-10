Drie verdachten aangehouden na schietincident Berlicum

Rond 1:30 uur ontvingen wij een melding van een conflict waarbij geschoten werd. Het schietincident vond plaats tussen twee minderjarige groepen jongeren. De aangehouden jongens zijn twee 16-jarige jongens uit Rosmalen en Berlicum en een 17-jarige jongen uit ’s-Hertogenbosch.

Wie weet meer?

De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen van het schietincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Geef het door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.