Drie jongens aangehouden voor straatroof

Bloemendaal - Surveillerende politiemensen werden zaterdagavond aangesproken door een getuige die hen wees op een groepje jongens verderop. De getuige had gehoord dat een van hen elkaar had toegeroepen iemand te gaan pakken. De politie zag inderdaad even verderop op de Brederodelaan een drietal jongens rond een 15-jarige jongen staan. Deze jongen had een afwerende houding met opgetrokken been en armen en werd geslagen. Het drietal werd tot stoppen gemaand en aangehouden.