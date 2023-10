Inbreker in juwelierszaak aangehouden

De politie kreeg meerdere meldingen dat een man met een slagvoorwerp een raam insloeg bij de juwelierszaak. Aangekomen bleek het te gaan om een raam op de eerste verdieping. De verdachte was door het ontstane gat naar binnengeklommen en had daar diverse sieraden ontvreemd. Bij het naar binnen klimmen had hij zich verwond.

Toen de politie arriveerde was de man nog op het platje boven de winkelpui aanwezig. De verdachte is eerste hulp verleend en nadien vervoerd naar het ziekenhuis. Het slagvoorwerp bleek een bijl te zijn. De bijl en de sieraden zijn inbeslaggenomen.

Na behandeling in het ziekenhuis is de man ingesloten in het cellencomplex. De eigenaar van de juwelierszaak heeft aangifte van inbraak gedaan. Er is nog onderzoek gedaan naar een eventuele tweede verdachte maar er is vooralsnog niet gebleken dat er een tweede verdachte aanwezig is geweest.

2023217169