Vier inbrekers aangehouden in medisch centrum

Oostzaan - Een oplettende getuige meldde vannacht de politie dat hij lawaai had gehoord bij een medisch centrum aan het Zuideinde. De politie ging direct met meerdere eenheden naar de opgegeven plek. Direct zagen zij een man wegrennen vanuit dat centrum in de richting van bosschages in de omgeving, en zetten de achtervolging in. Zij vonden de man bewusteloos, hij was kennelijk tijdens de vlucht tegen een boom gerend. Even later kwam hij bij en kon na een medische schouw door aangekomen ambulancepersoneel worden aangehouden.