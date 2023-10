Politie onderzoekt mogelijk schietincident

Rond 22.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen dat er schoten zouden zijn gehoord op het Sterrenoord in Den Haag. Mogelijk dat er een ruzie aan vooraf ging. Toen agenten kort na de melding op het Sterrenoord arriveerden, troffen zij geen slachtoffer aan. De politie startte direct een onderzoek en dit leidde later op de avond tot de aanhouding van vijf verdachten, waarvan twee door een arrestatieteam in een woning aan de Vrederustlaan. De vijf verdachten, twee Hagenaars van 28 en 23 en drie mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats (36, 24 en 22 jaar), zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gehoord of gezien hebben op het Sterrenoord rond 22.00 uur zaterdagavond 7 oktober. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.