Tweede aanhouding voor schietincident 2e Carnissestraat

Even voor 3.00 uur zondagochtend kwam een melding binnen van een schietpartij op de 2e Carnissestraat. Daar troffen agenten vier mannen op straat, waarvan één licht letsel had aan het hoofd. Zij bleken ruzie te hebben gehad met twee andere mannen. Die ruzie is waarschijnlijk begonnen in een woning en uitgemond in een vechtpartij op straat. Daarbij werd opeens een harde knal gehoord. Het vermoeden is dat dit om een schot van een vuurwapen ging. De twee verdachten zijn daarna weggerend.



In de omgeving werd op basis van het opgegeven signalement een eerste verdachte aangehouden, een 23-jarige Rotterdammer. De man met het letsel, een 53-jarige Rotterdammer, werd ter plekke nagekeken door een ambulance en hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie startte een onderzoek. Er is gesproken met getuigen en gekeken naar beschikbare camerabeelden. Bij het sporenonderzoek werd in de straat een huls gevonden. De woning waar de ruzie zou zijn begonnen is nagekeken door Team Parate Eenheid. Later is ook de woning van de eerst aangehouden verdachte doorzocht.



Aan het begin van de avond is een tweede verdachte aangehouden, een 19-jarige man uit Rotterdam.