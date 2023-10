Man gaat volledig door het lint bij controle

Rond 22.00 uur meldt een bewoner dat er een kleine vrachtwagen bij hem op de oprit geparkeerd staat. Op het moment dat de bestuurder merkt dat hij gezien wordt, gaat die persoon er vandoor. Hierop besluit de bewoner om de man te volgen en de politie te bellen. Agenten weten het vrachtwagentje dan op de Sluisweg in Dongen te laten stoppen. Ze openen het bestuurdersportier en vragen de man uit te stappen. Daar voldoet hij niet aan en hij maakt meteen duidelijk dat hij niet voornemens is om mee te werken. Als agenten hem vervolgens onder dwang aan willen houden gaat de man hevig in verzet. Dit escaleert dusdanig dat de taser wordt ingezet. Hier lijkt de verdachte ongevoelig voor en hij blijft zich hevig verzetten. Uiteindelijk kunnen agenten de man fixeren en boeien. Desondanks blijft hij in gevecht met de agenten. Uit angst dat de man zichzelf of anderen verwond wordt dan medische assistentie ingeroepen. Ambulancepersoneel kan vervolgens een kalmeren middel toedienen, waarna de man wordt meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat de agenten het gebruik van alcohol en/of drugs vermoeden wordt daar bloed van hem afgenomen. De politie onderzoek wat de aanleiding kan zijn geweest voor zijn verdachte gedragingen.