Man in scootmobiel raakt gewond als hij wordt beroofd van zijn horloge

Tegen middernacht gaat de man na een feestje op weg naar huis. Als hij op het Oranje Nassauplein aankomt wordt hij benaderd door een donker geklede man van rond de dertig jaar. Die bedreigt hem met een revolver en eist daarbij zijn Rolex-horloge. Omdat het een horloge betreft dat hij van zijn overleden broer heeft geërfd, weigert het slachtoffer en gaat in verzet. Daarbij valt hij naast zijn scootmobiel, waarna het horloge alsnog met geweld van zijn arm wordt getrokken. De man loopt daarbij verwondingen op. Als voorbijgangers de man zien liggen wordt de politie gewaarschuwd. Getuigen of buurtbewoners in het bezit van eventuele (bel-)camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0900-8844.