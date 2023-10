Motorrijder aangereden, bestuurder spoorloos

De 23-jarige vrouw uit Dirksland en een 27-jarige man uit Dirksland zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Na het ongeval reed de automobilist weg in de richting van de Ringersweg. De politie vond de auto later op de avond terug in Roosendaal, van een bestuurder ontbreekt ieder spoor. Het voertuig is in beslag genomen. In verband met onderzoek naar wat er gebeurd is vraagt de politie getuigen zich te melden. Heeft u de aanrijding zien gebeuren of heeft u de auto, een zwarte Peugot 107 met Pools kenteken, na het ongeval ergens zien rijden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Noem daarbij altijd het zaaknummer 2023257012.