Verbouwing politiebureau Ter Apel van start

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de planning voor de verbouw van het bureau. ‘Het ontwerp, de bouwtekeningen en andere voorbereidingen zijn klaar en we kunnen nu dus beginnen met de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Eind volgend jaar moeten we klaar zijn en dan kunnen onze agenten het nieuwe bureau direct gaan gebruiken’, zegt Ron Schaftenaar, teamchef van het basisteam Ommelanden-Oost, waar Ter Apel onder valt. ‘Doordat we het pand van de gemeente Westerwolde hebben kunnen kopen hebben we meer ruimte om onze plannen te realiseren, zodat Ter Apel eind 2024 een volwaardige politiepost krijgt.’



Wat staat er te gebeuren?

Het huidige bureau in het centrum van Ter Apel wordt grondig gerenoveerd en de werkomgeving wordt gemoderniseerd en uitgebreid. ‘Het bureau krijgt ook een opkomstmogelijkheid. Dat wil zeggen dat agenten zich op het bureau om kunnen kleden en hun dienst dus op het bureau kunnen starten. Ook worden er ophoudcellen gerealiseerd, zodat verdachten nadat ze zijn aangehouden in een cel kunnen worden opgehouden. Én we realiseren een publieksfunctie, zodat inwoners van Ter Apel er aangifte kunnen doen, een afspraak kunnen maken en naar binnen kunnen lopen’, aldus Ron Schaftenaar. Tijdens de verbouw is het bureau niet toegankelijk. Vanaf 16 oktober zal de politie voor aangiftes en binnenlopen te vinden zijn in het gebouw van Welzijn Westerwolde, aan de Dr. Bekenkampstraat in Ter Apel.



Duurzamer

‘We gebruiken de renovatie ook om het pand energiezuiniger te maken. Bestaande gevelkozijnen worden vervangen, het pand krijgt een warmtepompsysteem en het pand wordt gasloos. Ook komt er LED-verlichting en worden er zonnepanelen geïnstalleerd’, zegt Ron Schaftenaar. De Nationale Politie heeft als doel om in 2030 zo'n 60 procent minder CO 2 uit te stoten. Het is de ambitie om volledig energieneutraal te zijn in 2050.