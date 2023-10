Wapenvondst na verkeersruzie

#foto betreft een stockfoto



Die maandag maakte een verkeersdeelnemer melding van een verkeersincident op de A2 waarbij een andere automobilist een vuurwapen toonde. De politie onderzocht de melding en vond later in de week het bewuste voertuig dat onbeheerd geparkeerd stond in Maarssen. De bestuurder en of eigenaar van het voertuig was niet aanwezig. Vervolgens doorzochten agenten de woning. Twee verdachten (25 en 32 jaar) werden daarbij aangehouden.



Inbeslagname van wapens, geld en drugs

Bij de doorzoeking vonden agenten meerdere vuurwapens én vermoedelijk explosieven. De explosieven bleken na onderzoek namaak te zijn, maar wel ter afdreiging geschikt. De vuurwapens zijn vermoedelijk gas- en alarmpistolen die vermoedelijk werden omgebouwd naar vuurwapens. De politie nam de hoeveelheid wapens en de namaak explosieven in beslag. Ook namen agenten de nodige drugs en een groot geldbedrag in beslag. De politie zet het onderzoek voert.