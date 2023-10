Aanhouding na mishandeling, man probeert via dak te ontsnappen

Daar bleek dat de man onder andere een medewerker in een wurggreep had gehouden. Toen de politie de verdachte wilde aanhouden, mishandelde hij een politieagent en kwam het tot een achtervolging. De man klom onder andere op daken om te ontsnappen.



Uiteindelijk is hij na gesprek met de politie van het dak gekomen en aangehouden. De marechaussee hielp mee met het inrekenen van de man. Er is aangifte gedaan van mishandeling. Graag wil de politie in contact met mensen die getuige waren van de incidenten in het restaurant. Zij kunnen bellen met 0900-8844.



2023217568