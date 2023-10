Lancering AR-spel Eenheid 75 in Katwijk en Leidschenveen-Ypenburg: help druglabs opsporen

Doe mee aan ‘Eenheid 75’

‘Eenheid 75’ is een Augmented Reality (AR)-spel met een meeslepend verhaal. Met behulp van een digitale krant en de app ‘Eenheid 75’ ga je op zoek naar acht verdachte situaties in de gemeente Katwijk of in Leidschenveen-Ypenburg. Je bekijkt een verdachte situatie via de app: je ziet objecten verschijnen in de omgeving. Bijvoorbeeld blauwe vaten of een verdacht busjes op een afgelegen plek. Ieder object heeft een opdracht. Na het uitvoeren van een opdracht, ontvang je een codewoord en kun je fictief melding doen van de verdachte situatie. De opdrachten kun je oplossen door gebruik te maken van de informatie in de digitale krant. Het spel is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Je kunt het spel alleen spelen, maar ook in teamverband.

Grenzen tussen onder- en bovenwereld vervagen

Drugscriminaliteit is een vorm van ondermijnende criminaliteit. Dit betekent dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale diensten en bedrijven. Hierdoor vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) en verzwakt de rechtsstaat.

Samenwerking

Overheidspartners treden op als één overheid, omdat we op deze manier met zowel toezicht, preventie, strafrechtelijke, bestuurlijke en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden.

Meld verdachte situaties

Wij hebben ook jouw hulp nodig. Bij vermoedens van ondermijnende activiteiten in de buurt adviseren wij je om direct te bellen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Signalen van ondermijnende criminaliteit

Signalen die je kunt oppikken zijn bijvoorbeeld een zoete weeïge geur, geblindeerde ramen en een constant zoemend geluid van een afzuiginstallatie. Dat kan duiden op een hennepkwekerij. Of bijvoorbeeld een winkel die niet open is op de tijden die je zou verwachten, waar nooit klanten zijn en waar je alleen met cash kunt betalen. En ook die blitse buurjongen die geen werk lijkt te hebben, veel korte bezoekjes krijgt en er een luxe levensstijl erop nahoudt is het waard te melden.

Speel jij ook mee?

Of je nou meer wilt weten over signalen van ondermijnende (drugs)criminaliteit of op zoek bent naar een spel vol spanning en avontuur: speel Eenheid 75 en help ‘drugscriminelen’ opsporen in Katwijk of Leidschenveen-Ypenburg.