Verdachte steekincident opnieuw aangehouden

Zondag 11 juni rond 4.00 uur ’s ochtends vond het steekincident plaats op de Hugo de Grootlaan. Het slachtoffer was een 37-jarige man uit Dordrecht. Hij liep samen met een vrouw over straat toen hij werd gestoken door een man. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis.



Enkele dagen na het steekincident, op 17 juni, werd een 33-jarige Dordtenaar aangehouden. Op 20 juni werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die oordeelde dat er te weinig bewijs was om hem langer vast te houden. Het onderzoek werd daarop voortgezet. Nieuw bewijs wees opnieuw in de richting van de 33-jarige verdachte. Zaterdagochtend is de man in Hoensbroek opnieuw aangehouden.