Vrachtwagenchauffeur overleden na ongeval

De man was vanmorgen vroeg buiten de vrachtwagen bezig met de geparkeerde vrachtwagen toen deze door nog onbekende oorzaak in beweging kwam. Daardoor kwam de man knel te zitten tussen de vrachtwagencabine en een muur. Dit gebeurde even voor half zeven 's ochtends.



Nadat de man door hulpdiensten was bevrijd is hij gereanimeerd. Helaas heeft dit niet mogen baten en is de man alsnog overleden.