Agenten vinden pillen en hennep in woning

De politie ging rond 9.00 uur de woning binnen na een tip te hebben gehad. In de woning waren twee mannen, de bewoner en een 37-jarige man met onbekende woonplaats. Die laatste man is aangehouden. De politie heeft de drugs in beslag genomen en de verdachte meegenomen naar het politiebureau. De bewoner is ook aangemerkt als verdachte en zal op een later moment gehoord worden.