Blauw Blauw De Podcast vanaf nu te beluisteren

In Blauw Blauw De Podcast komen iedere maand agenten aan het woord over hun werk, wat ze motiveert en wat het werk met ze doet. In seizoen 1 gaan Birgit Verhoeven, Willem-Jan Uijtdehage en Daniel Oudenaarden de 12 basisteams in de eenheid Zeeland-West-Brabant langs, en bezoeken ze alle basisteams tussen Terneuzen en Tilburg.

Bergen Op Zoom en Zeeuws-Vlaanderen

In de eerste aflevering gaan ze in gesprek met agenten Bouke en Wendy in Bergen op Zoom, die vertellen wat ze drijft en wat ze meemaken in hun werk. In de tweede aflevering gaan ze langs op basisteam Zeeuws-Vlaanderen en in gesprek met studenten Royan en Cor en praktijkbegeleider Petra. De links naar de afleveringen vind je onderaan dit bericht.

Iedere maand

Iedere tweede maandag van de maand hebben we collega’s achter de microfoon zitten die praten over de liefde voor het vak, mooie en spannende momenten en wat dat met ze doet. Aflevering drie vind je vanaf 13 november in je favoriete podcast app!

Links naar afleveringen

Aflevering 1: Bergen op Zoom: Spotify, Apple, YouTube

Aflevering 2: Zeeuws-Vlaanderen: Spotify, Apple, YouTube