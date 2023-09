Meerdere vernielingen in korte tijd, maar ook één heterdaad

*Foto is ter illustratie

Agenten spoedden zich na de meldingen direct naar de Schothorst, maar treffen daar helaas geen verdachte meer aan. Wel zien de collega’s dat er meerdere autoruiten zwaar vernield waren en dat er meerdere woningen schaden hadden.

Geluid verraadt de verdachte

Terwijl de collega’s nog een poging wagen om de verdachte op te sporen, horen ze een klap uit de richting van de Nieuwerhoek komen. Agenten rennen richting het geluid, waar ze een persoon aantreffen die past bij het signalement. De verdachte zat op het dak van een woning en was op dat moment ook bezig met een vernieling.

Heterdaad aanhouding

Agenten weten de verdachte van het dak te praten, waarna hij direct wordt aangehouden. De 21-jarige man uit Amersfoort zit op dit moment nog vast en wordt nog verhoord. Hij wordt verdacht van meerdere vernielingen.

Heeft u iets gezien of bent u gedupeerd?

Op dit moment voert de politie onderzoek naar de toedracht van deze vernielingen. Daarbij roept de politie op om aangifte te doen als u gedupeerde bent van een vernieling van afgelopen nacht. Heeft u de politie nog niet gesproken? Doe dat dan via 0900-8844 of online via politie.nl.

Bel 112 bij verdachte situaties

Ziet u iets verdacht, heeft het spoed of is levensbedreigend? Bel dan altijd 112. Naast dat dit de allergrootste kans is om levens te redden, vergroot dit tegelijkertijd ook de kans van aanhoudingen op heterdaad. Heeft het geen spoed, maar heeft u wel politie nodig? Bel dan met 0900-8844.